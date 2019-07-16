RNC Pharma: в 2018 г. полностью прекратился импорт лекарств в виде In-bulk в Узбекистан

В 2018 г. импорт готовых лекарственных препаратов в Узбекистан немного не дотянул до суммы в 50 млрд руб. (в CIP-ценах), динамика к 2017 г. при расчетах в рублях составила 3,9%, отмечается в исследовании аналитической компании RNC Pharma.

Несмотря на относительно скромный показатель денежного прироста, натуральная динамика по-настоящему удивила аналитиков. Показатель прироста в упаковках вырос относительно 2017 г. на 18%, причем это происходило отнюдь не за счет увеличения дробности упаковок. Более того, динамика при расчете в минимальных единицах дозирования (МЕД) опережала прирост в упаковках и достигла за период 22,4%.

Правда, все это сопровождалось довольно драматическими изменениями структуры импорта: в частности, за год резко сократились объемы поставок in-bulk. Если в 2017 г. отгрузки нерасфасованной продукции достигали сумму почти в 1,5 млрд руб. (в CIP-ценах), то в 2018 г. они составляли уже всего 38 млн руб. – падение более чем на 97%. Поставки in-bulk в основном осуществлялись со стороны китайских компаний, в частности, «Рейонг Фармасьютикал», «Ремеди Групп» и др., и индийских производителей «Ист Африка Оверсиз», «Ультра Лабораторис» и др. После прекращения импорта нерасфасованной продукции закономерно выросли отгрузки соответствующих готовых форм. Правда, динамика отгрузок ГЛП в большинстве случаев все равно многократно превышает объемы, высвободившиеся после сворачивания поставок in-bulk.

В настоящее время основной объем поставок готовых ЛП в Узбекистан поставляется из Индии (почти 22% денежного объема поставок), в 2018 г. отгрузки ЛП из этой страны осуществляют 126 поставщиков. Правда, за год доля этого направления заметно сократилась, суммарный объем поставок при расчете в рублях за год уменьшился на 4%. Из числа корпораций с минимальной динамикой аналитики отмечают «Марион Биотек» и «Кусум Хелтхкер», их отгрузки сократились на 66% и 37% соответственно.

Вторую строчку с долей 10% удерживает Россия, при этом за год поставки ЛП из нашей страны выросли на 14% в рублях. Отгрузки из России ведут 67 компаний, за год их количество практически не изменилось, а вот структура лидеров поменялась кардинально. В частности, на первую строчку вырвалась «Красфарма»: в 2018 г. предприятие провело почти 10% всех поставок из России в Узбекистан, притом, что годом ранее на нее приходилось чуть более 0,2%. Отгрузки за год выросли в 52 раза при расчете в российской валюте. Так же в тройке крупнейших поставщиков из России «Ферон» (7,3%) и «Фармстандарт» (6,9%).

Вообще Узбекистан традиционно одно из крупнейших экспортных направлений для российских фармпроизводителей: по итогам 2018 г. поставки ЛП в эту страну занимают второе место после Украины. Но они могли бы быть еще выше. Еще в конце 2016 г. Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана даже обращалось в российское торговое представительство с просьбой помочь организовать поставки ряда ЛП и медизделий. Правда, желающих на тот момент нашлось немного, более того отгрузки ЛП из России в Узбекистан в 2017 г. сократились относительно показателей 2016 г. почти на 6% в рублях. На тот момент регион столкнулся с тяжелым экономическим кризисом и девальвацией курса национальной валюты (узбекского сума), поставки активизировались только в 2018 г., когда более или менее стабилизировалась экономическая ситуация.

Рис. Объем и динамика импорта ЛП в Узбекистан

Таб. ТОР-15 стран-поставщиков ЛП в Узбекистан

№ Страна-поставщик Количество корпораций-поставщиков, шт. Доля страны в общем объеме импорта ЛП в 2018 г., %, руб. Прирост поставок ЛП 2018/017 гг., %, руб. 1 ИНДИЯ 126 21,9 -4 2 РОССИЯ 67 10,0 14 3 ГЕРМАНИЯ 28 9,9 13 4 УКРАИНА 24 7,1 -13 5 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 18 5,7 3 6 АВСТРИЯ 8 4,9 5 7 КИТАЙ 51 4,3 56 8 ФРАНЦИЯ 9 3,9 9 9 СЛОВЕНИЯ 2 3,5 19 10 ВЕНГРИЯ 2 3,0 -39 11 ТУРЦИЯ 14 2,5 9 12 ГРУЗИЯ 7 2,2 38 13 ПОЛЬША 7 2,0 76 14 США 10 1,9 -12 15 БЕЛОРУССИЯ 7 1,8 31 Источник: RNC Pharma®, АБД Импорт ЛП в Узбекистан

Источник: RNC Pharma

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