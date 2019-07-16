Протестирована продажа маркированных лекарств в аптеке

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» и поставщик решений для ритейла «АТОЛ» протестировали продажу маркированных упаковок лекарств в аптечной сети «Неофарм». Информация о каждой упаковке успешно поступила в систему электронного документооборота, зафиксировалась на кассе, в кассовом чеке и в «Платформе ОФД», а также была передана в систему маркировки «Честный знак» (ЦРПТ).

Тестирование продаж маркированной продукции провели совместно аптечная сеть «Неофарм», оператор системы маркировки ЦРПТ, ведущий поставщик аппаратных и программных решений для ритейла «АТОЛ» и крупнейший оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Компании успешно провели тестирование приема, обработки, передачи двухмерного штрихкода в кассовом чеке при выбытии из оборота лекарственных средств.

«Только в мае-июне через «Платформу ОФД» ежедневно передавалось порядка 20 – 25 тысяч кассовых чеков с кодом маркировки в различных товарных группах. Сейчас очередь дошла и до лекарств. Задача оператора фискальных данных как одного из ключевых звеньев в обеспечении прослеживаемости товаров развивать удобные инструменты работы с новой системой и предоставлять их всем участникам оборота, следуя срокам внедрения маркировки товаров», – отметил Алексей Баров, генеральный директор оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«Маркировка товаров – важный проект национального масштаба, в который вовлечены все участники рынка обращения. Роль «АТОЛ» в этом проекте – найти баланс между требованиями законодательства и потребностями бизнеса. Для нас важно обеспечить максимально комфортный переход предприятий на работу с маркированной продукцией вне зависимости от отрасли и масштаба бизнеса. Для этого мы разработали целый спектр решений: смарт-терминалы, фискальные регистраторы, POS-системы, сканеры штрих-кодов, специальное ПО. Мы проводили и проводим множество тестов наших продуктов. Данное тестирование еще раз подтвердило эффективность наших решений и их готовность к работе с новой системой», – сказал Алексей Макаров, председатель совета директоров компании «АТОЛ».

Источник: Платформа ОФД

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