Мегасделки сдерживают инновации в фармотрасли

Ни для кого не секрет, что фармацевтические компании ставят прибыль выше интересов пациентов, пишет информационный портал STAT.

Около 80% американцев независимо от партийных предпочтений считают, что снижение цен на лекарства должно быть главным приоритетом для законодателей. Те, в свою очередь, пытаются принимать меры. Президент США Дональд Трамп в ходе избирательной кампании также пригрозил фармкомпаниям, что повышение цен на их продукцию не сойдет им с рук.

А фармотрасль продолжает себе гнуть свою линию, ставя наживу превыше всего. Яркий тому пример — вторая по объему мегасделка в текущем году. В конце июня компания AbbVie объявила о приобретении Allergan за 63 млрд долл. В январе Bristol-Myers Squibb заявила о покупке Celgene за 74 млрд долл.

Исполнительный директор AbbVie Ричард Гонсалес открыто заявил, что эта сделка необходима компании, чтобы снизить зависимость от препарата Humira. Казалось бы, ничего особенного, просто бизнес. Однако при ближайшем рассмотрении в фармотрасли прослеживается тревожная тенденция, когда компании тратят миллиарды долларов на приобретение других компаний, имеющих в своих продуктовых портфелях защищенные патентом блокбастеры, а не на собственные разработки.

Антимонопольные законы играют огромную роль в структуризации рынка. В 1970-е годы экономисты свободного рынка заложили интеллектуальный фундамент для новой интерпретации антимонопольного законодательства. В настоящее время регуляторы, а именно Федеральная торговая комиссия США (FTC) и Минюст проводят политику невмешательства и смотрят на слияния гигантских корпораций сквозь пальцы. Против таких сделок возражают акционеры компаний, пациентские сообщества и другие заинтересованные стороны, но не федеральные ведомства.

Илья Дугин

pharmvestnik