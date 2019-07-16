Российские ученые разработали перспективный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний

Российским ученым удалось добиться значительного успеха в разработке генноинженерного лекарственного препарата нового поколения для лечения аутоиммунных заболеваний. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

По ее словам, научно-исследовательский коллектив РНИМУ им. Н.И. Пирогова под руководством академика РАН Сергея Лукьянова и д.б.н. Дмитрия Чудакова создал не имеющий аналогов в мире препарат для лечения анкилозирующего спондилита (болезнь Бехтерева) и псориатического артрита.

«Революционная отечественная разработка на основе самых современных биоинформатических, генноинженерных технологий адресно действует только на патологический клон клеток иммунной системы, в который входят клетки, являющиеся причиной аутоиммунного поражения, при этом значимо не угнетая общий иммунный фон», – сказала Вероника Скворцова.

По ее словам, на данный момент завершена стадия доклинических исследований, в ходе которых препарат показал высокую эффективность и безопасность не только на модели лабораторных мелких животных, но и на приматах (обезьянах).

Министр отметила, что препарат обеспечивает не только облегчение системной воспалительной реакции, но устраняет первопричину заболевания на длительный срок. Важно, что отсутствует привыкание к препарату, не снижается его эффективность в процессе использования.

«Полученные данные позволят уже в этом году перейти к клиническим испытаниям лекарственного препарата и, если его эффективность подтвердится у пациентов, то это будет прорыв мирового уровня в лечении аутоиммунных заболеваний различного происхождения», – отметила министр.

Ученые РНИМУ им. Пирогова уже подали заявки на патенты, в том числе на международные, закрепляющие приоритет РФ в этом изобретении.

Министр сообщала, что к разработке опытных партий препарата подключился один из отечественных фармпроизводителей, однако не назвала компанию, о которой идет речь.

Клинические испытания первой фазы запланированы на осень 2019 г.

Елена Сидорова

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