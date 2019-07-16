Правительство РФ создает Совет по развитию биотехнологий

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился организовать при Правительстве РФ Координационный совет по развитию биотехнологий, призванный обеспечить взаимодействие федеральных органов власти с регионами, научными, общественными и иными организациями по вопросам реализации госполитики в профильной сфере.

В задачи Совета входит «обсуждение проблем и практики реализации мероприятий по развитию биотехнологий», подготовка, рассмотрение и экспертная оценка предложений по их разработке и использованию. Кроме того, координационному совету предстоит заниматься развитием биологической промышленности и «формированием новых рынков биологических продуктов».

Возглавлять Координационный совет будет один из заместителей председателя Правительства РФ. Решения по тем или иным вопросам члены Совета будут принимать открытым голосованием. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на Министерство экономического развития РФ.

Правительство анонсировало создание Координационного совета по развитию биотехнологий еще в декабре 2018 года. Тогда было заявлено, что в состав Совета будут включены представители Минэкономразвития, Минсельхоза, Минпромторга, Минобрнауки и Федерального медико-биологического агентства, а пост председателя может занять вице-премьер Алексей Гордеев.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Фото: vostok.today

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