Аукцион Минздрава по закупке ламивудина на 280 млн рублей остался без заявок

С начала 2019 года Минздрав уже три раза пытался разыграть аукцион на поставку АРВ-препарата ламивудин, однако из-за низкой начальной максимальной цены контракта (НМЦК) – менее 4 рублей за таблетку 300 мг – ни один участник не подал заявку.

В феврале Минздрав объявил аукцион на поставку 81 млн таблеток ламивудина за 291 млн рублей, в апреле – на 73,3 млн таблеток за 273 млн. Оба аукциона остались без заявок. В июне ведомство увеличило НМЦК предыдущей закупки до 278 млн, но на аукцион также никто не вышел.

По подсчетам Коалиции по готовности к лечению (ITPCru), речь идет о 201 тысяче годовых курсов ламивудина, используемого в большинстве схем лечения пациентов с ВИЧ.

Начальная максимальная цена разыгрываемых контрактов оказалась значительно ниже самой низкой зарегистрированной предельной отпускной цены ламивудина – 12 рублей за таблетку – и соответствует цене, по которой Минздрав закупал препарат в 2018 году. Аналогичный конкурс на 81 млн таблеток ламивудина в 2018 году выиграл «Космофарм», предложив цену менее 4 рублей за таблетку.

С 1 января 2019 года, согласно приказу Минздрава №871н, при обосновании НМЦК на поставку лекарственных препаратов госзаказчики начали использовать модель расчета по референтным ценам. Помимо АРВ-препаратов механизм уже привел к неадекватному занижению НМЦК и срыву аукционов на препараты других групп.

Источник: ITPCru

Фото: life4me.plus

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