ЦРПТ интегрировал OFD.ru в систему мониторинга лекарственного обращения

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) провел интеграцию с оператором фискальных данных (ОФД) OFD.ru для подключения аптечных сетей к системе мониторинга движения лекарственных средств. ОФД выступают основным каналом получения информации о продаже препаратов, интеграция поможет подготовиться к работе с маркированными лекарствами.

Регистрация участников обращения лекарственных средств из перечня 12ВЗН в системе маркировки началась 1 июля 2019 года. OFD.ru – один из четырех операторов фискальных данных, привлеченных к тестированию процесса передачи кодов с онлайн-касс аптек в ЦРПТ.

Испытания должны завершиться до конца сентября 2019 года. В OFD.ru Vademecum сообщили, что большинство участников лекарственного обращения к внедрению системы мониторинга уже готовы. Первой из числа лидеров коммерческого фармрынка к тестовому контуру передачи данных подключилась сеть «Неофарм».

До интеграции в проект по маркировке различных товаров OFD.ru более двух лет занимался передачей фискальных данных с онлайн-касс аптек в Федеральную налоговую службу (ФНС), выступавшую оператором системы маркировки до передачи этих функций в ЦРПТ в декабре 2018 года.

Маркировка лекарственных средств перечня 12ВЗН станет обязательной с октября 2019 года. Срок внедрения маркировки для всех остальных лекарственных средств был перенесен на январь 2020 года. За несвоевременное или некорректное внесение данных в систему мониторинга предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

OFD.ru – оператор фискальных данных, управляемый ООО «ПС СТ», 49% которого принадлежит Сергею Грачеву, 51% – ООО «ЮСМ Технологии», входящему в холдинговую компанию «ЮСМ» Алишера Усманова и Владимира Скотча.

ЦРПТ – оператор системы мониторинга движения лекарственных средств. Долей в 50% в ЦРПТ владеет также ООО «ЮСМ Технологии», по 25% принадлежат ООО «Элвис + групп» Александра Галицкого и АО «Концерн Автоматика» (входит в ГК «Ростех»). Директором по развитию фармацевтического направления в ЦРПТ с декабря 2018 года является бывший чиновник Минздравсоцразвития и ЕАЭК Марат Сакаев.

Источник: R&L

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