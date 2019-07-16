Novartis продаст три эндокринных препарата итальянской Recordatti за $390 млн

Швейцарская Novartis намерена избавиться от трех продуктовых позиций – двух версий пасиреотида (Сигнифор и Сигнифор ЛАР) и экспериментальный молекулы osildrostat – в пользу итальянской Recordatti. Авансовый платеж по сделке составит $390 млн. Novartis также будет получать промежуточные платежи за проходящий сейчас КИ osildrostat, в том числе роялти с продаж после его выхода на рынок.

Препараты, изымаемые Novartis из продуктового портфеля, предназначены для лечения болезни Иценко-Кушинга. Сделка должна быть закрыта в июле 2019 года и будет оплачена из собственных и кредитных средств Recordatti.

Сигнифор был зарегистрирован Novartis в 2014 году в США. Компания рассчитывала восполнить падение продаж Сандостатина (октреотид), утратившего патентную защиту. Однако глобальные лицензионные продажи Сандостатина в 2018 году принесли Novartis $1,59 млрд, в то время как продажи Сигнифора за тот же период достигли всего $72 млн.

Novartis – международная фармкомпания со штаб-квартирой в Швейцарии, специализирующаяся на разработке лекарств для лечения рака, неврологических и эндокринных расстройств. Выручка Novartis в 2018 году составила $51,9 млрд, чистая прибыль – $12,6 млрд.

Recordatti – итальянская фармкомпания, представленная в 11 странах, со штатом 4 100 человек. В портфель компании входят дженерики и собственные разработки, в том числе для лечения редких заболеваний. Выручка Recordatti за 2018 год – $15,2 млрд, чистая прибыль – $351 млн.

Источник: Business Wire

Фото: apteki-israel.info

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