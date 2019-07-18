Минздрав предлагает использовать йодированную соль во всех продуктах с 2022 года

Министерство здравоохранения РФ подготовило актуальную редакцию законопроекта «О профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода». Документ был направлен на согласование в профильные ведомства за подписью замминистра Олега Салагая. Минпромторг и Роспотребнадзор концептуально поддержали законопроект, а Минсельхоз и Минюст подали замечания.

Минздрав предлагает ввести йодированную соль в обращение в три этапа. С 1 июня 2020 года в обязательном порядке йодированная соль будет использоваться при изготовлении хлебобулочных изделий, с 1 июня 2021 года вся пищевая соль, поступающая в продажу, должна будет обогащена йодатом калия, а с 1 июня 2022 года с использованием йодированной пищевой соли должны будут изготавливаться все пищевые продукты.

За нарушение закона предполагается ответственность, однако характер наказания и строгость санкций пока не определены.

По информации Эндокринологического научного центра Минздрава России, из-за дефицита йода ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы. Распространенность йододефицитных нарушений среди городского населения, по данным Минздрава, составляет 10–15%, а среди сельского населения – 13–35%.

Как рассказывал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, на лечение заболеваний щитовидной железы, связанных с дефицитом йода, а также на реабилитацию пациентов ежегодно расходуется 270 млрд рублей.

Минздрав начал разработку проекта закона, запрещающего продавать соль без содержания йода, – об этом стало известно в октябре 2016 года. Документ прорабатывался в сотрудничестве с врачами-эндокринологами и, согласно задумке ведомства, должен способствовать устранению дефицита йода у россиян.

Весной 2018 года министерство подготовило изменения в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», предписывающие как можно шире применять при приготовлении пищи йодированную соль с 1 июня 2019 года, однако они так и не были приняты.

Источник: Известия

Фото: ruspekh.ru

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