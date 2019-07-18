В Беларуси запускается эксперимент по доставке лекарств почтой

РУП «Белпочта» совместно с РУП «Минская Фармация» запускают эксперимент по приему заявок на доставку лекарственных средств.

В информационном сообщении «Белпочты» указано, что жители сельских населенных пунктов Молодечненского и Мядельского районов Минской области могут оформить заявку на доставку лекарственных средств, медицинских изделий и товаров аптечного ассортимента на дому через почтальона или в отделении почтовой связи.

Согласно представленной информации, оформление заявок на доставку лекарственных средств, медицинских изделий и товаров аптечного ассортимента, осуществляется на:

лекарственные средства, реализуемые по рецепту врача (за исключением: лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету; психотропных лекарственных средств; лекарственных средств, обладающих анаболической активностью; лекарственных средств, выписанных на льготных условиях, в том числе бесплатно), не требующие особых условий хранения;

лекарственные средства, разрешенные к реализации без рецепта врача, не требующие особых условий хранения;

лекарственные средства, разрешенные к реализации без рецепта врача, не требующие особых условий хранения; медицинские изделия, не требующие особых условий хранения;

товары аптечного ассортимента, не требующие особых условий хранения.

gmpnews