Нижегородская область готова к обороту маркированных лекарственных препаратов

11 и 12 июля в Нижегородской области завершилось комплексное тестирование участников оборота лекарственных препаратов на предмет готовности к обороту криптомаркированных лекарственных препаратов по всей товаропроводящей цепочке – от производителя до конечного потребителя.

«За последние два с лишним года, прошедших с запуска пилотного проекта по маркировке лекарств, ЦРПТ провел множество тестирований на каждом этапе товаропроводящей цепи. В Нижнем Новгороде мы объединили все этапы и проверили в едином цикле тестирования прослеживаемость лекарственных препаратов на всей товаропроводящей цепочке в рамках одного региона. Результаты тестирования подтверждают, во-первых, готовность участников оборота к работе с маркированной продукцией, а во-вторых, корректность отображения данных в системе МДЛП», — сообщил Дмитрий Алхазов, генеральный директор «Оператор-ЦРПТ».

230 упаковок маркированного лекарственного препарата для проведения комплексного тестирования в 10 точках выбытия были предоставлены фармацевтическим производителем АО «Нижфарм». Далее ЛП поступили к дистрибьютору «Нижегородская Областная Фармация», который осуществил складские и логистические операции. От дистрибьютора товар был отгружен в аптеки и медицинские учреждения г. Нижний Новгород и Нижегородской области, где участники рабочей группы проекта протестировали возможные сценарии отпуска лекарственного препарата потребителю: розничная продажа, отпуск по льготному рецепту, вывод из оборота для оказания медицинской помощи в аптеке медицинского учреждения и отделении больницы.

В тестировании выбытия препарата из оборота приняли участие следующие аптечные и медицинские учреждения:

— ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 19», сетевая версия выбытия,

2 места выбытия:

1 подразделение (ул. Сергея Есенина, д. 46)

2 подразделение (ул. Гордеевская, д. 40)

— ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»,

2 места выбытия:

Клинико-диагностическая лаборатория (ул. Родионова, д. 190)

Аптека (ул. Родионова, д. 190, корпус 3)

— ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница, Аптека (г. Бор, ул. Тургенева, д. 101)

— ГП НО №НОФ» Аптека (ул. Ленина, д. 60), коммерческий и льготный отпуск ЛП

— ГП НО №НОФ» Аптека (ул. 40 лет Октября. 15, корпус 2), коммерческий и льготный отпуск ЛП

Все процессы прошли в штатном режиме. Отчеты о движении препарата и его статусах на каждом этапе прохождения по товаропроводящей цепочке поступили во ФГИС МДЛП. Оборудование и программное обеспечение участников тестирования показало готовность к работе с криптомаркированной лекарственной продукцией.

Валидацию процессов провели Оператор маркировки ЦРПТ, дистрибутор «Нижегородская Областная Фармация», разработчик программного обеспечения компания ФАРМАСОФТ и Независимый центр компетенций в области цифровой маркировки и мониторинга движения лекарственных препаратов Track&Trace Educational Center. Итоговый протокол тестирования был подписан на заседании рабочей группы в ГП НО «Нижегородская Областная Фармация».

Иван Глушков, заместитель генерального директора:

«Как ответственный производитель, АО «Нижфарм» заинтересовано в полной готовности Нижегородской области к обороту маркированных ЛП. Надеемся, что инициированное АО «Нижфарм» комплексное тестирование подтвердило важность и своевременность проделанной работы. Благодарим Администрацию и Правительство Нижегородской области, Министерство Здравоохранения Нижегородской области, «Оператора-ЦРПТ» за поддержку инициативы. АО «Нижфарм» продолжит работу в составе рабочей группы по масштабированию успешного опыта тестирования на всех участников оборота лекарств Приволжского Федерального Округа».

Владимир Плохих, генеральный директор, Track&Trace Educational Center:

«Для Независимого центра компетенций по цифровой маркировке Track&Trace Educational Center этот проект стал первым в области валидации целого Региона. Центр компетенций ТТЕС, вместе со всеми участниками проекта, получил уникальный опыт тестирования, обработки и анализа данных для последующей методической работы. По ее итогам в ближайшее время Track&Trace Educational Center разработает и предложит аптечным и медицинским учреждениям новые высоко эффективные тренинги в Демонстрационном учебном Центре Сеченовского Университета».

gmpnews