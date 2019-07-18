Персонифицированное лекарство в рамках новой методики лечения инфекций

Сотрудники городской клинической больницы №67 им. Л. А. Ворохобова Департамента здравоохранения Москвы в сотрудничестве с коллегами из Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского разработали и запатентовали способ лечения устойчивых инфекционных заболеваний с помощью бактериофагов.

Запатентованный метод предназначен для лечения инфекций, вызванных возбудителями с множественной лекарственной устойчивостью. В отличие от обычных инфекционных заболеваний, данные инфекции устойчивы к антибиотикам и требуют оказания персонализированной медицинской помощи. Наиболее часто среди них встречаются пневмонии, а также инфекции мочевых путей и кровотока. Проблема данных инфекционных заболеваний является одной из важнейших для современного здравоохранения, принимая во внимание растущую устойчивость их возбудителей к большинству антибиотиков, — отмечает Андрей Шкода, главный врач городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова.

Суть метода персонифицированной фаготерапии заключается в применении вирусов бактерий (бактериофагов), способных распознавать и уничтожать только болезнетворные бактерии, с которыми не справляются антибиотики. Для эффективного лечения пациенту подбирается бактериофаг, который будет наиболее эффективен для лечения конкретной инфекции. Специалисты проводят забор биоматериала у пациента и выделяют культуру микроорганизмов, к которой на базе лаборатории подбирается соответствующий вирус. На его основе изготавливается персонифицированное лекарственное средство для пациента.

Метод уже прошел клинические исследования и был успешно применен на базе Городской клинической больницы №67 им. Л. А. Ворохобова и Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева, в медицинских учреждениях Ярославля, Астрахани, а также был применен зарубежными коллегами из Ганноверской медицинской школы.

gmpnews