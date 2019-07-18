Россия готова начать поставки вакцины от лихорадки Эболы в ДР Конго

Вакцина от лихорадки Эбола, разработанная новосибирским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», может начать поставляться в Демократическую Республику Конго (ДРК), где в результате вспышки лихорадки погибли около 1700 человек. В настоящий момент по данному вопросу ведутся переговоры, сообщил генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«Этот вопрос [поставки вакцины в ДРК] в настоящий момент прорабатывается. В настоящее время вспышка лихорадки Эбола происходит в ДР Конго. В настоящий момент это единственная страна, которая нуждается в подобной вакцине, и этот вопрос прорабатывается», — сказал Максютов, отказавшись сообщить подробности переговорного процесса.

В конце июня делегация, в состав, который входили специалисты «Вектора», посетила Киншасу, где было проведено совещание по использованию в Демократической Республике Конго вакцин против Эболы. На этой встрече представителям африканской страны была представлена вакцина, а также предложена помощь по ликвидации вспышки лихорадки. После этого на полях международного конгресса Urban Health Московского урбанистического форума руководитель Роспотребнадзора Анна Попова встретилась с президентом нидерландского отделения организации «Врачи без границ» Марит ван Лент, с которой обсуждался вопрос использования вакцины для вакцинации учёных и врачей, работающих в очаге инфекции.

Вакцина, считающаяся самой безопасной в мире, была разработана и зарегистрирована специалистами «Вектора». Вакцина входит в официальный перечень лекарственных препаратов, которые разрешено использовать в РФ для обеспечения специфического иммунитета для профилактики болезней вызванным вирусом Эбола. Данная вакцина является пептидной и значительно отличается от ныне применяемых западных аналогов высочайшей безопасностью, эффективностью, отсутствием побочных реакций, удобством хранения, транспортировки.

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