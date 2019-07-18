В Кыргызстане южнокорейская компания открыла производство медицинских изделий

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков принял участие в церемонии открытия филиала южнокорейского завода по производству медицинских изделий «Би Кей Медикеар» в городе Бишкеке.

«Открытие в Бишкеке цеха по производству медицинских изделий служит хорошим началом для дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений между нашей страной и Республикой Корея», — сказал министр.

По словам Разакова, спецификой отечественного фармацевтического рынка является его импортозависимость, а ежегодный объем импорта лекарственных средств и медицинских изделий составляет около 12 млрд сомов.

«Поэтому мы крайне заинтересованы в развитии на своей территории производственного потенциала по выпуску лекарственных препаратов и медицинских изделий. Лекарственная политика нашего государства направлена на обеспечение населения качественными и доступными по цене медицинскими препаратами и изделиями», — сказал он, подчеркнув, что сегодня местный фармацевтический рынок динамично развивается, создаются рабочие места, ежегодно увеличиваются отчисления в бюджет и Социальный фонд, растет легальный рынок и улучшается государственный контроль над качеством и безопасностью лекарств.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что у компании «Би Кей Медикеар» существует хорошая возможность и перспектива вхождения на фармацевтический рынок Евразийского экономического союза.

«Уверен, что компания займет достойную нишу среди надежных и качественных производителей и поставщиков современной медицинской продукции. На сегодняшний день компания создала 50 рабочих мест, в дальнейшем ожидается создание до 500 рабочих мест», — сказал Жениш Разаков.

Компания «Би Кей Медикеар» на основе современного производственного оборудования планирует ежегодное производство более 180 млн медицинских пластырей различного назначения. Согласно перспективным планам, экспорт производимой в Кыргызстане медицинской продукции планируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

gmpnews