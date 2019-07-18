Прибор для диабетиков создали в Подмосковье. Он предупредит об осложнениях

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) ведутся серьезные исследования, направленные на создание уникального прибора. Он позволит на ранних стадиях диагностировать различные осложнения, вызванные у пациентов сахарным диабетом.

«Прибор не диабет диагностирует, а осложнения из-за диабета, связанные с нарушением кровообращения в конечностях. Есть такое осложнение: диабетическая стопа. Это тяжелое осложнение, при котором нарушается кровообращение в нижних конечностях и, соответственно, возникает риск ампутации конечности и получения инвалидности», — рассказал заведующий лабораторией медико-физических исследований МОНИКИ Дмитрий Куликов.

Он сообщил, что подобных приборов пока нет, несмотря на многообразие различных методов диагностики. К таким методам относятся УЗИ и лазерная допплеровская флоуметрия, чья задача определить состояние кровотока в микрососудах. Однако они не очень удобны для врача, так как не способны измерить все параметры, необходимые для определения осложнений. Кроме того, они неудобны и для самих пациентов, так как стоят довольно дорого.

Наш прибор должен несколько параметров измерять: и резерв кровотока, и эндотелиальную функцию сосудов. А затем на основании этих параметров выдавать диагностическое заключение. А такие аналоги, если можно так назвать лазерную допплеровскую флоуметрию, они только один параметр — поток крови — вычисляют. А этого недостаточно для полноценной диагностики, — поясняет Куликов.

Новый прибор будет максимально прост в использовании. Принцип его работы основывается на оптическом неинвазивном методе исследования, то есть при нем достаточно только внешнего контакта с кожей. Выглядеть он будет как небольшой настольный прибор, соединенный с компьютером.

«Оптический датчик при помощи лейкопластыря крепится на конечность для измерения параметров, а затем передает полученные данные на компьютер, который их обрабатывает и вычисляет», — рассказал Куликов о принципе работы устройства.

Еще одним плюсом этого устройства будет доступная цена. По словам Куликова, через пару лет он станет домашним прибором и появится в аптеках по доступной цене — наравне с тонометрами и глюкометрами. Это значит, что с его помощью пациенты смогут самостоятельно отслеживать у себя нарушения кровообращения и развития осложнений.

360tv