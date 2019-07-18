Антиген штамма российского производителя использован ВОЗ для изготовления стандарта

Актуальный антиген штамма гриппа для вакцин сезона 2019-2020, оперативно произведенный СПбНИИВС ФМБА России для системы ВОЗ (GISRS), был использован ключевой лабораторией (NIBSC) для изготовления стандартного антигена, и получил каталожный номер 19/154.

Начиная с июля 2019 года антиген, произведенный в СПбНИИВС, будет использоваться для контроля качества вакцин против гриппа крупнейшими мировыми производителями, а также в научно-исследовательских целях в лабораториях и центрах ВОЗ по всему миру. Немаловажно, что теперь уже эталонный антиген СПбНИИВС, обеспечит своевременную вакцинацию населения во всем мире, несмотря на отсрочку рекомендации ВОЗ по штамму именно этого серотипа и в целом непростой подготовке к надвигающемуся эпидемическому сезону 2019-2020гг.

Грипп остается одной из наиболее актуальных проблем современного здравоохранения, входит в топ-10 угроз 2019 г. по мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Для ежегодной профилактики гриппа используются сезонные вакцины. СПбНИИВС является производителем вакцин против гриппа семейства «Флю-М», при этом является единственным российским производителем вакцин против гриппа, входящим в состав рабочей группы международной федерации (IFPMA IVS). Этот статус позволил предприятию оказать содействие Всемирной организации здравоохранения в сложившейся этой весной непростой ситуации.

В связи с изменчивостью гриппа необходимо ежегодно обновлять штаммовый состав вакцины – включать в нее наиболее актуальные с эпидемической точки зрения вирусы. Так, два раза в год – по одному разу для северного и южного полушария – эксперты со всего мира собираются для анализа последних данных и, при необходимости, корректируют штаммовый состав вакцин для следующего эпидемического сезона.

Данная работа – мониторинг активности вируса, выделение и характеристика штаммов, выбор наиболее актуальных компонентов – проводится в рамках международной системы GISRS под управлением ВОЗ. После объявления вакцинных штаммов, следующий ключевой этап – изготовление стандартов для контроля качества вакцин, что возложено на ключевые регуляторные лаборатории (ERL) в системе ВОЗ (GISRS), например, Институт биологической стандартизации и контроля (NIBSC) в г. Лондон.

При подготовке к сезону 2019-2020 гг. эксперты ВОЗ задержали рекомендацию по компоненту H3N2 сезонных гриппозных вакцин на целый месяц, что привело к необходимости мобилизовать все ресурсы производителей для своевременной подготовки к вакцинальной кампании.

gmpnews