Минздрав Беларуси совместно с пациентами намерен решить проблему высокой стоимости лекарств

В настоящее время Министерством здравоохранения Республики Беларусь проводится работа по возможному снижению стоимости некоторых лекарственных средств. В связи с этим специалисты страны проводят анализ стоимости лекарственных средств, в том числе приобретаемых гражданами за рубежом, сообщается на странице ведомства в Facebook.

В случае, если вы пользуетесь покупками лекарственных средств в других странах, предлагаем вам принять участие в обсуждении и прислать в комментарии к этой записи достоверную информацию, подтвержденную фото чека, указанием страны, города и др., о лекарствах, приобретенных за пределами республики, стоимость которых отличается от стоимости аналогичных лекарственных средств в Беларуси, — поясняется в сообщении.

Необходимо отметить, что многие белорусские пользователи Facebook уже активно включились в процесс обсуждения цен и присылают как фотографии, так и кассовые чеки, с указанием стоимости на тот или иной лекарственный препарат. Есть правда и негативные комментарии о том, что министерство занято не своим делом, на что от Минздрава Беларуси был получен ответ:

Мы хотим получить обратную связь — те критические позиции, которые важны людям. Не с позиции госапарата, а с позиции потребителя.

gmpnews