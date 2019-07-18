БФ «Протек» оказал помощь жителям пострадавшего от паводка города Тулун на сумму 400 тыс. рублей

10 июля благотворительный фонд «Протек» передал гуманитарную помощь на сумму 400 тыс. руб. жителям города Тулун – населенный пункт больше всего пострадал от паводка, обрушившегося в начале июня на Иркутскую область.

В Тулун прибыла пятитонная грузовая машина с предметами первой необходимости, в том числе постельными принадлежностями и средствами личной гигиены, а также продуктами длительного хранения, не требующими сложного процесса приготовления: крупами, макаронными изделиями, мукой, сахаром, чаем и подсолнечным маслом.

Помимо продуктов питания и бытовых предметов, жители Тулуна остро нуждаются в медикаментах. Благотворительный фонд «Протек» передал в Тулунскую городскую больницу лекарственные средства на сумму около 140 тыс. руб. Это обезболивающие, противовирусные, жаропонижающие, противовоспалительные препараты, лекарства для терапии воспалительных заболеваний глотки и верхних дыхательных путей, адсорбенты, противодиарейные средства, препараты для лечения заболеваний желудка, кишечника, печени, желчного пузыря.

«В закупке и отгрузке гуманитарной помощи для жителей Иркутской области приняли участие волонтеры дистрибьюторского (ЦВ «Протек») и розничного (аптечная сеть «Ригла») сегментов ГК «Протек». Мы пообщались с администрацией Тулуна, чтобы выяснить, за какими вещами чаще всего обращаются пострадавшие в Центры выдачи гуманитарной помощи, и отвезли продукты питания, предметы гигиены для взрослых и детей, домашний текстиль. Помимо этого, сотрудники благотворительного фонда сделали запрос в городскую больницу о потребностях в лекарственных средствах, закупили необходимые медикаменты и передали их вместе с вещами и продовольствием. Гуманитарная помощь рассчитана на 300 человек», – отметил генеральный директор благотворительного фонда «Протек» Николай Полянский.

Благотворительный фонд «Протек» не первый раз реагирует на стихийные бедствия, происходящие в стране. В 2013 году была оказана лекарственная помощь жителям Приморского края, пострадавшим от наводнения, на сумму 1 221 тыс. руб., в 2015 году – республике Хакасия, пострадавшей во время пожаров, на сумму 1 273 тыс. руб. Помимо лекарственных средств, жителям была передана парафармацевическая продукция.

Источник: ЦВ «Протек»

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