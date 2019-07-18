PharmaDATA: в I полугодии 2019 г. значительно снизились объемы продаж лекарств в упаковках

За I полугодие 2019 г. объем продаж в аптеках вырос на 0,56% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и на 2,25% по сравнению с 2017 г. При этом наблюдается значительное снижение в сравнении с 2018 и 2017 гг. объемов продаж в упаковках – на 7,08% и 7,65% соответственно.

Такие данные приведены в отчете «Изменение продаж 2019 года в денежном выражении по сравнению с продажами 2017—2018 гг. в коммерческом сегменте аптечного бизнеса», опубликованном на аналитическом портале PharmaDATA.

Динамика продаж в разрезе сезонных колебаний показывает, что пик приходится на март с дальнейшим плавным снижением. Данная тенденция прослеживается во всех указанных периодах наблюдения.

«Наши отчеты и рейтинги позволяют увидеть рынок точечно. Такой подход помогает изучить конкретный сегмент фармацевтического рынка: сделать прогнозы и выявить тренды. В данном отчете мы показали статистический срез данных о товародвижении аптечных учреждений неструктурированной фармрозницы без учета государственных закупок», – комментирует Георгий Хечинашвили, генеральный директор АО «Спарго Технологии».

«like-to-like» исследование проводилось на основе данных товародвижения единичных аптечных учреждений и малых сетей, предоставлявших данные с января 2017 г. или ранее и по конец июня 2019 г. Условиям отбора соответствовало 1907 аптек в 627 населенных пунктах 74-х регионов РФ. Тройка лидеров по количеству аптек: Московская, Свердловская и Кемеровская области. 245 аптек представляют города с численностью постоянно проживающего населения более 1 млн человек.

Источник: PharmaDATA.RU

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