Производство и сбыт незарегистрированной лечебной настойки обрастают уголовными делами

Еще одно уголовное дело возбуждено Отделом по расследованию особо важных дел Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в отношении руководства северо-осетинского ООО «Марат и К». 69-летнего генерального директора и 65-летнего учредителя фирмы подозревают в незаконном производстве, сбыте незарегистрированных лекарств, совершенных в крупном размере группой лиц.

Как уже сообщал «ФВ», первое уголовное дело было заведено в июне этого года. Тогда речь шла о незаконном сбыте незарегистрированного Росздравнадзором лекарственного средства «Настойка прополиса гомеопатическая» на сумму свыше 5,5 млн руб. Затем такое же следствие было начато в Ингушетии. На этот раз сообщается о возбуждении уголовного дела в Ростове-на-Дону по поводу сбыта настойки на сумму более 6 млн руб.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik