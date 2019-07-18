Получить налоговые вычеты за приобретенные по рецепту лекарства можно двумя способами Производство и сбыт незарегистрированной лечебной настойки обрастают уголовными делами » «Европа-Биофарм» избежала банкротства благодаря мировому соглашению с кредиторами Волгоградское ЗАО «НПО Европа-Биофарм» заключило мировое соглашение со своими кредиторами. Фармацевтическое предприятие пообещало расплатиться по долгам в течение года. Арбитражный суд Волгоградской области утвердил мировое соглашение в рамках дела о признании «НПО Европа-Биофарм» несостоятельным. В определении говорится, что фармацевтическое предприятие не имеет должников 1 и 2 очередей. Основными кредиторами являются ООО «Евротек» (долг 12 млн руб.) и МНС РФ (23 млн руб.), это 3-я очередь. Им компания должна выплатить задолженность с процентами до июля 2020 г. Поручителем и залогодателем выступает аффилированное АО «НПО Европа-Биофарм» (основной вид деятельности – производство лекарственных средств). Таким образом дело о признании ЗАО банкротом прекращено. Екатерина Погонцева

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