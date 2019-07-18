«Европа-Биофарм» избежала банкротства благодаря мировому соглашению с кредиторами

Волгоградское ЗАО «НПО Европа-Биофарм» заключило мировое соглашение со своими кредиторами. Фармацевтическое предприятие пообещало расплатиться по долгам в течение года.
Арбитражный суд Волгоградской области утвердил мировое соглашение в рамках дела о признании «НПО Европа-Биофарм» несостоятельным. В определении говорится, что фармацевтическое предприятие не имеет должников 1 и 2 очередей. Основными кредиторами являются ООО «Евротек» (долг 12 млн руб.) и МНС РФ (23 млн руб.), это 3-я очередь. Им компания должна выплатить задолженность с процентами до июля 2020 г. Поручителем и залогодателем выступает аффилированное АО «НПО Европа-Биофарм» (основной вид деятельности – производство лекарственных средств).
Таким образом дело о признании ЗАО банкротом прекращено.
Екатерина Погонцева
pharmvestnik