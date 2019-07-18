Получить налоговые вычеты за приобретенные по рецепту лекарства можно двумя способами

В Налоговой службе пояснили порядок получения социального налогового вычета по расходам на покупку лекарств. Напомним, в соответствии с федеральным законом от 17.06.2019 № 147-ФЗ, теперь вернуть часть уплаченного НДФЛ можно за покупку любого лекарства, приобретенного по рецепту, выписанному лечащим врачом.

Вычет по-прежнему ограничен 13% от 120 тыс. руб. То есть потратить за год можно и больше, но вернут не более 15,6 тыс. руб. При этом в сумму 120 тыс. руб. входят также расходы на обучение, повышение квалификации, медицинские услуги и др., отмечают в Налоговой службе

Получить социальный налоговый вычет по расходам на покупку лекарств можно любым из двух способов:

— по окончании года подать налоговую декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы. То есть собирать чеки за лекарства, купленные в этом году, необходимо уже сейчас;

— до конца года можно получить в налоговом органе уведомление о подтверждении права на социальный налоговый вычет и с ним обратиться к своему работодателю: бухгалтерия не будет удерживать НДФЛ из зарплаты, пока работник не получит весь вычет.

В обоих случаях необходимо представить подтверждающие документы: рецептурный бланк, а также платежные документы (кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т.п.).

Елена Сидорова

pharmvestnik