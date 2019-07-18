Доля диджитал в продвижении рецептурных препаратов в рознице продолжает расти

Доля диджитал-активностей в структуре продвижения рецептурных препаратов среди фармацевтов продолжает расти и составляет 5%. Среди других растущих инструментов – акции для покупателей и программы для первостольников: их совокупная доля составляет 6% против 2% четырьмя годами ранее.

Таковы данные синдикативного исследования Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» компании Ipsos по I кварталу 2019 г.

В структуре маркетинговой активности у компаний-лидеров по числу контактов продолжают доминировать личные визиты в аптеку. Лидерами по доле диджитал-активностей являются Takeda (21%), Abbott (15%) и Dr. Reddy’s (13%) (см. рис.).

Среди акций и программ в розничном звене для рецептурных препаратов доминируют программы для первостольников (60%), для безрецептурных – акции для конечных потребителей (68%). Наибольшее количество акций зафиксировано по препаратам «Сиалис» (Eli Lilly), «Брилинта» (AstraZeneca), «Форсига» (AstraZeneca) и «Аторис» (KRKA).

Шамиль Ахметзянов

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