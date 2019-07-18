Novartis продает препараты для лечения заболеваний эндокринной системы

Компания Novartis («Новартис») под руководством Васа Нарасимана сфокусирована на сделках M&A для включения в свой портфель более высокомаржинальных инновационных препаратов; следуя «генеральной линии», швейцарский фармпроизводитель продал три препарата для лечения заболеваний эндокринной системы итальянской компании Recordati («Рекордати»), сообщает FiercePharma.

Novartis «избавилась» от препаратов Signifor, формы длительного действия Signifor LAR и osilodrostat (LCI699), находящегося на стадии разработки. За три препарата Novartis получает 390 млн долл. в виде аванса и право на поэтапные платежи, привязанные к osilodrostat.

Три указанных препарата предназначены для лечения болезни Кушинга и акромегалии – эндокринных заболеваний, связанных с избыточной выработкой гормонов надпочечниками или гипофизом.

Поначалу прогнозы Novartis в отношении перспектив Signifor LAR, одобренного FDA в 2014 г., были оптимистичными. В тот момент швейцарский фармпроизводитель надеялся отыграть долю рынка, проигранную дженерикам препарата Sandostatin. Но в 2018 г., спустя несколько лет после окончания срока действия патента, продажи в рамках франшизы на Sandostatin суммарно принесли лишь 1,59 млрд долл. Бóльшая часть продаж пришлась на долю Sandostatin LAR, для которого пока не существует дженериковой конкуренции в США и ЕС. Что касается Signifor, то его продажи, по данным Recordati, составили в прошлом году лишь 72 млн долл. – слишком мало, по меркам Novartis.

В компании Ricordati, контрольный пакет акций которой был недавно приобретен фондом частных инвестиций CVC Capital Partners, считают, что вновь приобретенные препараты хорошо впишутся в портфель средств для лечения редких заболеваний.

Фото: wsj.com

Татьяна Кублицкая

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