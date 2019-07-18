Во II квартале объем продаж рецептурных препаратов Johnson & Johnson превысил прогнозы аналитиков

Во II квартале 2019 г. объем продаж рецептурных лекарственных препаратов компании Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») увеличился на 1,3% и составил 10,5 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 10,3 млрд долл.

Общий квартальный объем продаж компании составил 20,6 млрд долл.

Квартальная прибыль выросла на 41,8% – до 5,6 млрд долл.

За отчетный период объем продаж рецептурных ЛП в США сократился на 2% и составил 5,8 млрд долл. В других странах этот показатель вырос на 6,5% – до 4,7 млрд долл.

Объем продаж препарата Stelara увеличился на 16,1% – до 1,6 млрд долл. благодаря расширению показания для лечения болезни Крона.

Показатель по препарату Remicade упал на 16,2% из-за увеличения размера скидок и конкуренции со стороны биосимиляров.

Продажи препарата Imbruvica выросли на 34,1% – до 831 млн долл. на фоне роста спроса в глобальном масштабе по различным показаниям.

Объем продаж препаратов для лечения шизофрении Invega Sustenna, Xeplion, Invega Trinza и Trevicta увеличился на 13,6% – до 818 млн долл.

Показатель по препарату Darzalex вырос на 51,6% благодаря показателям в США, Европе, Японии и Латинской Америке.

Между тем, объем продаж препарата Zytiga сократился на 23,3% – до 698 млн долл. на фоне дженериковой конкуренции в США.

Продажи препаратов для лечения легочной гипертензии Opsumit, Tracleer и Uptravi вырос на 3,8% – до 690 млн долл.

Объем продаж препарата Xarelto снизился на 19,2% – до 549 млн долл.

Показатель по препарату Tremfya увеличился на 86,5% – до 235 млн долл.

По прогнозу Johnson & Johnson, в 2019 г. объем продаж составит 80,8–81,6 млрд долл., а не 80,4–81,2 млрд долл., как ожидалось ранее. Компания подтвердила прогноз по прибыли на акцию в пределах 8,53–8,63 долл.

Илья Дугин

pharmvestnik