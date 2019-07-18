«Катрен» планирует в 2020 г. запустить логистический комплекс в Новосибирске

Компания «Катрен» начала строительство крупного логистического комплекса в Новосибирске. Инвестиции в проект составят 680 млн руб.

Комплекс площадью более 6 тыс. кв. м. и мощностью до 240 тыс. позиций в сутки будет обслуживать Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области, а также Алтайский край и Якутию.

«Логистический комплекс позволит расширить присутствие в этих регионах сервиса поиска и заказа товаров аптечного ассортимента Apteka.ru. Сейчас в регионах у сервиса более 370 тыс. пользователей, которые делают около 90 тыс. заказов в месяц»,— уточнили в компании.

Строительство комплекса ведется на территории Мичуринского сельсовета, завершить работы планируется к ноябрю 2020 г. Запуск объекта состоится в декабре 2020 г.

Источник: «Ъ-Сибирь»

pharmvestnik