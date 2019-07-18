Ученые из России создали антитела, эффективные для лечения системных грибковых заболеваний

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН (г. Новосибирск) синтезировали новые антитела, высокоэффективные в лечении кандидоза — системного грибкового заболевания, частого для пациентов с онкозаболеваниями, после пересадки органов или страдающих ВИЧ, сообщает ТАСС со ссылкой на издание СО РАН «Наука в Сибири».

Сообщается, что пациенты с ослабленной иммунной системой, работа которой может быть снижена из-за интенсивного курса химиотерапии, пересадки органов или заражения ВИЧ, часто тяжело реагируют на лечение традиционными препаратами от системных грибковых заболеваний, так как антимикотики повреждают не только клетки грибка, но и человеческие — из-за того, что и люди, и грибы относятся эукариотическим (ядерным) организмам. Также лечение нередко оказывается неэффективным, поскольку грибки выработали устойчивость к антимикотическим препаратам.

«Специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН синтезировали белковые препараты (моноклональные антитела), показавшие высокие результаты в лечении грибкового заболевания — системного кандидоза. Эффективность новых соединений проверялась авторами в составе международной группы ученых. Исследователи работали с лабораторными мышами, но в перспективе планируют создать гуманизированные антитела (для терапии людей)», — говорится в сообщении.

Организм вырабатывает антитела в ответ на проникновение чужеродных агентов (антигенов) и не вызывает негативных реакций. Моноклональные антитела, которые синтезировали новосибирские ученые, высокоспецифичны, то есть в зависимости от функции или выявляют, или уничтожают определенный антиген. На мировом фармацевтическом рынке из порядка 100 препаратов на основе моноклональных антител есть только два противоинфекционных антитела, ни одно из них не лечит грибковые заболевания.

Еще одно из преимуществ моноклональных антител в том, что культуры, полученные из них, практически бессмертны и могут долго производить нужные вещества.

«Сложность в том, что не всегда у мышей есть требуемая реакция на введенный антиген. Андрей Матвеев (младший научный сотрудник лаборатории молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН, один из авторов исследования — прим. ТАСС) добился того, чтобы иммунный ответ был сильный, после чего получил отдельные клеточные клоны и выбрал те из них, что обладают наибольшей эффективностью связывания с антигеном», — говорится в сообщении.

Два антитела (моноклональные антитела 3G11 и 5H5) из отобранных Матвеевым смогли защитить зараженных смертельной дозой грибка Candida мышей. Также эксперименты показали хорошую противогрибковую активность комбинации полученных антител и антимикотика флуконазола, хотя оба вещества взяли в низких концентрациях, и по отдельности они не показывали лечебного действия.

Дальнейшие планы ученых — разработать терапевтическую схему лечения на лабораторных животных и сконструировать гуманизированные, то есть изначально человеческие, но скомбинированные с небольшими фрагментами мышиных, химерные антитела, которые, предположительно, будут обладать терапевтической активностью в отношении системного кандидоза человека.

«Работающие на мышах антитела проходят проверку на более крупных млекопитающих (кроликах, собаках, шимпанзе), и на каждом этапе происходит отсев препаратов… средства на основе антимикробных антител, эффективные для грызунов, как правило, действенны и для человека при условии доказанной безопасности. Поэтому есть надежда, что если гуманизировать полученное нами соединение, его в перспективе можно будет применять и для лечения людей», — рассказала Нина Тикунова, заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН, еще один из соавтор работы.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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