Ещё четыре проекта фармотрасли получат займы ФРП на внедрение маркировки

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) 17 июля 2019 года одобрил 10 проектов в Москве, Московской, Свердловской, Нижегородской, Иркутской, Владимирской и Самарской областях. Общая сумма займов ФРП превысит 1,5 млрд рублей, а общая стоимость реализации проектов – 3,5 млрд рублей.

Из согласованных Экспертным советом проектов, четыре получили одобрение займов по специализированной программе «Маркировка лекарственных средств». Три проекта по 50 млн рублей одобрены компании «Валента Фарм» из Московской области, а компании «ВТФ» из Владимирской области одобрен заем на 17 млн рублей.

Как отмечают в самом Фонде развития промышленности, займы фармпредприятиям предоставляются сейчас главным образом для того, чтобы помочь фармацевтическим производителям подготовиться и вовремя внедрить процессы маркировки лекарственных препаратов.

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.

Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

В ФРП работает Консультационный центр, который в ежедневном режиме помогает предприятиям выбрать программу Фонда, способы участия в конкурсах господдержки, в т.ч. на заключение Специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и на компенсацию процентной ставки по инвесткредитам.

gmpnews