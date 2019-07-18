В Беларуси будут производиться инсулины по технологии ГЕРОФАРМ

17 июля состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между компаниями ГЕРОФАРМ и NatiVita (Беларусь), которое предполагает передачу технологии производства российских инсулинов белорусской стороне.

Сотрудничество компаний носит стратегический характер и способствует укреплению двусторонних отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Реализация проекта позволит в сжатые сроки организовать на территории Беларуси высокотехнологичное производство инсулинов и обеспечить граждан государства современными, эффективными и доступными препаратами.

По данным Республиканского регистра «Сахарный диабет», в стране проживает более 320 000 человек с этим диагнозом, около 67 000 из которых нуждаются в ежедневных инъекциях инсулина.

ГЕРОФАРМ осуществит технологический трансфер на площадку Nativita с перспективой локализации производства готовой лекарственной формы. В свою очередь NatiVita будет полностью отвечать за дистрибуцию препаратов.

В рамках проекта на рынке Беларуси появятся 5 инсулинов, производимых по технологии ГЕРОФАРМ: генно-инженерные инсулины человека короткой и средней продолжительности действия – Ринсулин® Р и Ринсулин® НПХ, а также аналоги – лизпро (РинЛиз®) и гларгин (РинГлар®). В текущий момент также рассматривается возможность локализации инсулина аспарт, который находится на третьей стадии клинических исследований в России.

Согласно внутренним оценкам компании NatiVita, совокупный рынок инсулинов в Республике Беларусь составляет около 12,6 млн долларов. ГЕРОФАРМ планирует занять 30% рынка в течение ближайших нескольких лет. Инсулины компании могут появиться в Беларуси уже в 2020 году. Общий объем поставок ГЕРОФАРМ в перспективе 3 лет может достигнуть 7 млн доз инсулина ежегодно.

Стоит отметить, что в текущий момент в Беларуси представлены в основном генно-инженерные инсулины человека в картриджах и флаконах, в то время как аналоги менее распространены. Рынок инсулинов характеризуется высоким уровнем конкуренции – на нем представлены как международные, так и локальные компании.

Петр Родионов, генеральный директор ГЕРОФАРМ:

«Беларусь – это хорошо знакомый нам рынок, который занимает более 8% от экспортных продаж ГЕРОФАРМ. Оригинальные препараты компании – Кортексин® и Ретиналамин® – представлены здесь с 2007 года. Заключенное сегодня соглашение – еще один шаг в развитии деловых отношений с Беларусью. У ГЕРОФАРМ уже есть успешный опыт технологического трансфера производства инсулина на площадку в Казахстане. Мы рады, что наши экспертиза и технологии в области производства инсулина заметны и востребованы и в дружественных государствах. Надежный партнер с сильными позициями на рынке и развитой производственной инфраструктурой в Беларуси позволяет рассчитывать на успешную реализацию проекта в короткие сроки. В целом, развитие экспорта инсулинов для компании сегодня – это стратегическая задача. Количество наших международных проектов постоянно растет, и в перспективе ближайших нескольких лет мы ожидаем рост доли экспорта до 30% в общем объеме продаж компании».

ГЕРОФАРМ — российская биотехнологическая компания, лидер в области разработки и производства инсулинов. С конца 2016 года компания занимает первое место по объемам продаж среди производителей генно-инженерных инсулинов человека (ГИИЧ). Сегодня компания обеспечивает около 30% потребности РФ в ГИИЧ. Все стадии производства инсулинов, включая биосинтез молекулы, осуществляются на собственных производственных мощностях компании на территории Российской Федерации. В 2018 года с участием Президента Российской Федерации состоялось открытие нового завода компании в Пушкине (г. Санкт-Петербург).

NatiVita — международная научно-производственная фармацевтическая компания по разработке и выпуску инновационных лекарственных средств для лечения онкологических, аутоиммунных и других тяжелых заболеваний. Предприятие входит в топ-3 компаний на госпитальном рынке Беларуси и занимает устойчивую лидирующую позицию в онкологическом сегменте. NatiVita имеет научно-производственный комплекс, включающий в себя микробиологическую, химическую лаборатории, цех по производству лекарственных средств, отделы фармацевтических разработок и регистрации лекарственных средств в составе департамента производства и развития технологий, а также медицинский и научный департаменты и другие. Производственная площадка компании находится в г.п.Бешенковичи (Витебская область, Беларусь).

gmpnews