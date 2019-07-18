В Китае будет создано совместное с Индией фармацевтическое предприятие

Дочернее предприятие индийского производителя лекарств Cipla создаст с китайской фармацевтической компанией из провинции Цзянсу совместное предприятие в Поднебесной, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в Cipla, ее дочерняя компания Cipla (EU) Limited и китайская Jiangsu Acebright Pharmaceutical Co. достигли соглашения о выделении инвестиций в размере $30 млн в создание совместного предприятия.

В рамках этого соглашения, Cipla будет владеть 80% долей предприятия, а Jiangsu Acebright — 20%.

«Мы считаем Китай ключевым элементом нашей будущей дорожной карты. Сотрудничество в сфере создания совместных производственных мощностей в Китае является важным шагом для нас. Мы намерены воспользоваться нашим опытом в Китаем», — заявил управляющий директор компании Cipla Уманг Вохра.

Отметим, что Cipla была основана в 1935 году. В настоящее время она является ведущей фармацевтической компанией Индии, которая занимается производством лекарств для лечения респираторных заболеваний, кардиоваскулярных заболеваний, артритов и диабетов.

Китайская Jiangsu Acebright — дочка Shanghai Acebright Pharmaceuticals Group Co., которая в основном делает упор на противовирусные препараты, витамины и препараты для борьбы с онкологией.

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