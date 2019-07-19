Множество граней одной профессии: кем может стать медицинский представитель

В июне 2019 г. в российском офисе компания «Сервье» (Servier) провела исследование, посвященное карьерным перспективам медицинских представителей.

Был проведен сбор и анализ данных по карьерному росту 149 сотрудников, занимающих на текущий момент различные управленческие должности, которые начинали свою карьеру в компании с позиции медпредставителя.

Исследование показало, что медицинские представители, работающие в компании, имеют разнообразные возможности для продвижения по карьерной лестнице. Самый вероятный путь развития карьеры – получить должность регионального менеджера (27%). Часть представителей занимают позиции старших региональных менеджеров (16%). Почти каждый десятый медпредставитель (9%) может стать специалистом по ключевым клиентам. Чуть меньший процент представителей имеют возможность стать специалистами по оптовым клиентам, менеджерами по препарату, руководителями проекта.

Сегодня сотрудники, которые начинали карьеру в компании в качестве медпредставителей, занимают позиции коммерческого директора, управляющего директора, руководителя проектов по инновационным каналам продвижения, директора отдела терапевтических препаратов, старшего менеджера по развитию бизнеса.

Большой процент перехода медпредставителей на более высокие позиции можно объяснить большим вкладом компании в обучение сотрудников. В «Сервье» существует система обучения, состоящая из трех основных блоков: интеграционные тренинги для новых сотрудников, персональное развитие и обучение сотрудников, а также бизнес- и научное обучение. Более того, в работу медпредставителей активно внедряются диджитал инструменты для взаимодействия с ключевыми целевыми аудиториями.

«Забота о сотрудниках, их профессиональное развитие и рост являются одними из ключевых задач компании “Сервье”. Мы стараемся дать им максимум возможностей для того, чтобы они могли получать опыт и двигаться вверх по карьерной лестнице в интересном для них направлении, – отмечает Елена Егорова, директор по персоналу по странам ЕАЭС. – Наше новое исследование доказывает, что медицинские представители, работающие в компании, могут достичь больших высот. При этом важно иметь желание профессионально расти, обладать упорством и уметь выстраивать отношения в команде. Каждый в нашей компании имеет шанс построить карьеру мечты».

В компании «Сервье» отмечают, что современного сотрудника мотивирует атмосфера, в которой он работает, условия труда, цели и задачи, которые перед ним стоят, возможность проявлять свой творческий потенциал в работе. На показатели эффективности работы также влияет наличие рядом наставника, который всегда сможет поддержать и подсказать наиболее верное направление.

Источник: Servier

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