DSM Group: спрос на лекарственные сборы падает

В январе—мае 2019 года через аптечные сети было реализовано около 9,8 млн упаковок лекарственных сборов на сумму 1,1 млрд руб., отмечают аналитики компании DSM Group. В эту группу вошли лекарственные препараты, биологически активные добавки и продукты питания.

Несмотря на удобство приготовления, эффективность действия и отсутствие, как правило, побочных явлений при длительном применении спрос на сборы сократился на 11,5% (в натуральном выражении) относительно аналогичного периода 2018 года. При этом в рублях данный показатель несколько ниже — продажи упали на 1,5%. Средневзвешенная цена составила 113,07 рублей (+11,3%).

Максимальное падение продаж лекарственных сборов пришлось на март, когда объем их реализации сократился на 9,8% в рублевом и на 22,9% в натуральном эквиваленте.

Совокупно за первые пять месяцев 2019 г. на аптечных полках было представлено порядка 270 брендов лекарственных сборов. В тройку лидеров по стоимостному объему вошли следующие марки: линейка травяных чаев «Эвалар Био» (доля 11,9% в продажах группы) производства компании «Эвалар», а также урологический сбор «Фитонефрол» (6,8%) и противомикробное растительное средство широкого спектра действия «Бруснивер» (6,4%) от еще одного отечественного производителя «Красногорсклексредства».

Источник: DSM Group

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