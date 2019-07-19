Recordati приобрела три препарата Novartis для лечения заболеваний эндокринной системы

Компания Recordati объявила о подписании соглашения с Novartis о приобретении всемирных прав на Signifor® и Signifor® LAR® для лечения болезни Кушинга и акромегалии – эндокринных заболеваний, связанных с избыточной выработкой гормонов надпочечниками или гипофизом. Соглашение также охватывает приобретение всемирных прав на осилодростат (osilodrostat, LCI699), инновационный исследовательский препарат для лечения синдрома эндогенного синдрома Кушинга, на который поданы заявки на получение маркетингового разрешения в Европейском Союзе и США.

За три препарата Novartis получит 390 млн долларов в виде аванса и право на поэтапные платежи, привязанные к osilodrostat. Кроме того, по условиям соглашения Novartis будет поставлять Recordati все указанные препараты в течение переходного периода. Окончательное оформление сделки будет зависеть от выполнения различных условий и предоставления разрешений регулирующими органами. Как ожидается, это произойдет в течение нескольких месяцев.

Signifor® содержит действующее вещество пасиреотид, аналог соматостатина. Osilodrostat является перорально вводимым ингибитором стероидогенеза 11-бета-гидроксилазы, фермента, который катализирует конечную стадию синтеза кортизола в коре надпочечников. Ожидается, что это новое лекарство от эндогенного синдрома Кушинга станет новым эффективным вариантом лечения.

В компании Recordati считают, что вновь приобретенные препараты хорошо впишутся в портфель средств для лечения редких заболеваний. «Мы очень довольны тем, что нам удалось заключить соглашение с Novartis», — заявила Андреа Рекордати, генеральный директор Recordati.

«Данная сделка представляет собой ключевую веху в истории нашей компании, подтверждающая продолжение успешной реализации нашей стратегии по превращению Recordati в глобального игрока в области лечения редких заболеваний и компанию, которая предоставляет инновационные терапевтические решения», — заключила Рекордати.

gmpnews