С 2020 года Москва начнет закупать для лечения гепатита только безинтерфероновые препараты

Такое решение было утверждено на последних общественных слушаниях по по закупкам Департаментом здравоохранения Москвы на 2020 год лекарственных препаратов, в том числе для лечения хронических вирусных гепатитов.

Согласно заявке, которую подал Московский центр по лечению гепатитов на 2020 год, по городской программе предполагается закупить порядка 1700 курсов даклатасвира (на 24% больше, чем в 2019 году), 900 курсов гразопревир+элбасвир (в 2019 не закупался), 525 8-недельных курсов глекапревир+прибрентасвир (+250%), 2000 курсов софосбувира (+188%). Для льготных категорий будет закуплено 300 курсов даклатасвира (в 2 раза больше, чем в 2019), 180 курсов гразопревир+элбасвир (+80%), 300 12-недельных курсов глекапревир+прибрентасвир (-34%), 360 курсов софосбувира (+44%).

Для того, чтобы обеспечить необходимыми лекарствами всех нуждающихся пациентов, этого недостаточно, реальная потребность как минимум вдвое больше. И тем не менее, специалисты Центра считают нынешнее событие важным шагом вперед на пути к совершенствованию схем лечения этой группы заболеваний.

«До сих пор среди схем лечения вирусного гепатита С, которые предлагали в Московском центре гепатитов, преобладали интерфероновые: с добавлением семипревира для первого генотипа и чистые – для 2 и 3. Лишь немногие счастливцы с первым генотипом получали «Викейра-Пак» или даклатасвир+асунапревир. Для третьего генотипа альтернативы интерферонам не было вообще», — отмечается в сообщении на сайте Московского центра по лечению гепатитов.

Специальная региональная программа лекарственного обеспечения больных хроническими вирусными гепатитами, не относящихся к льготным категориям, действует в Москве с 2016 года. Программа ориентирована исключительно на москвичей: бесплатно получить терапию могут россияне с московской пропиской, не относящиеся к какой-либо льготной категории. Другие критерии доступа в программу достаточно лояльны: фиброз от F2, вирусная нагрузка и превышение АСТ/АЛТ – решение о назначении терапии принимается на основе комплексной оценки состояния пациента специалистами Центра.

Ежегодно на закупку препаратов выделяется более 1,5 млрд рублей, что позволяет лечить более 2000 человек. Этот показатель год от года растет в связи с появлением новых препаратов и снижением цен на терапию. В 2020 году запланированы закупки уже порядка 3400 курсов.

Также, начиная с января 2017 года Московский центр работает в рамках программы ОМС. Но объем лечения по ОМС существенно меньше – в 2020 году лечение получат 640 пациентов.

gmpnews