Novartis повысила годовой прогноз на фоне квартальных показателей

Во II квартале 2019 г. объем продаж инновационных препаратов компании Novartis («Новартис») вырос на 5% и составил 9,3 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma.

Объем продаж подразделения Sandoz снизился на 1% – до 2,4 млрд долл.

Общий квартальный объем продаж компании увеличился на 4%, составив 11,8 млрд долл. Аналитики прогнозировали 11,5 млрд долл.

Квартальная прибыль сократилась на 12% и составила 6,8 млрд долл.

Продажи противоопухолевых препаратов выросли на 5% – до 3,6 млрд долл.

Показатель по препарату Tasigna снизились на 4% – до 468 млн долл. Снижение продаж в США частично компенсировано ростом объема продаж на других рынках.

Объем продаж препарата Promacta/Revolade вырос на 20% и составил 349 млн долл.

Продажи препарата Tafinlar/Mekinist также выросли на 20% и составили 340 млн долл.

Показатель по препарату Gleevec/Glivec сократился на 22% – до 323 млн долл. на фоне дженериковой конкуренции практически на всех основных рынках.

Объем продаж препарата Kymriah взлетел на 263% – до 58 млн долл. благодаря спросу в США и Европе.

Во II квартале объем продаж биофармацевтической продукции, в т.ч. биосимиляров вырос на 10% и составил 401 млн долл. на фоне двузначных показателей по препаратам Rixathon, Hyrimoz и Erelzi в Европе.

Квартальный объем продаж на рынках стран с развивающимися экономиками вырос на 1% – до 2,9 млрд долл.

По прогнозу Novartis, в 2019 г. рост объема продаж ожидается в пределах высоких однозначных показателей при постоянных валютных курсах, а не в пределах средних однозначных показателей, как планировалось ранее. Рост операционной прибыли ожидается в пределах низких и средних двузначных показателей. Ранее этот показатель колебался в пределах высоких однозначных показателей.

Илья Дугин

pharmvestnik