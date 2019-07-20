«36,6» усиливает команду для выхода на рынок госзаказа

ПАО «Аптечная сеть «36,6» намерена активно развивать бюджетное направление и работать в области госзакупок, в связи с этим компания усиливает управленческую команду. Андрей Телятников назначен на должность директора по госпитальному направлению ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Андрей Телятников родился в Новосибирске, окончил Новосибирский Государственный медицинский институт по специальности «Хирургия», прошел клиническую ординатуру по специальности «Полостная хирургия», получил диплом Британской школы бизнеса (MBA) по специальности «Финансовый менеджмент». Начал свою карьеру в компании «РОСТА» директором госпитального направления. Работал в «Битнер ГМБХ» региональным менеджером по Сибири, затем − коммерческим директором Завода торгового оборудования в Новосибирске. Семь лет трудился в международной биофармацевтической компании «АстраЗенека» – начинал территориальным коммерческим менеджером направления «Сибирь» и «Дальний Восток», впоследствии занял должность Национального коммерческого менеджера с локацией в Москве, управлял коммерческой службой компании.

Особенно заметных успехов Андрей Телятников добился на посту директора по продажам и коммерческого директора АО «Ланцет». За семь лет, что г-н Телятников проработал в компании, ее оборот вырос в 5 раз до 25 млрд. продаж на бюджетном рынке. Впечатляющие результаты он показал и на должности коммерческого директора в ООО «Ирвин 2» − здесь он добился роста оборота компании более 30%.

«Я очень рад, что меня пригласили в «36,6». Уверен, что работать здесь будет интересно. Перед нами стоит задача в течение трех лет войти в ТОП 10 Дистрибьюторских компаний бюджетного рынка и увеличить капитализацию ГК «36,6», − прокомментировал свое назначение Андрей Телятников.

Источник: ПАО «Аптечная сеть «36,6»

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