Дагестанцы стали чаще жаловаться прокурору на лекарственное обеспечение

В Дагестане в текущем году на 30% увеличилось число обращений граждан в связи с необеспечением их лекарственными средствами. Об этом сообщил прокурор республики Денис Попов в ходе прошедшего накануне заседания Совета Безопасности субъекта. Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов, который выступал с основным докладом, пообещал активизировать работу с населением.

По словам министра, объем средств, выделенных на льготное лекарственное обеспечение жителей региона, в 2019 г. увеличился на 17% по сравнению с 2018 г., однако все потребности это не закрывает, поэтому проблема остается. Она усугубляется тем, что сначала люди отказываются от федеральной льготы в натуральном виде в пользу денежной компенсации, а потом требуют обеспечить их медикаментами за счет республиканского бюджета.

«Мы имеем дело с несовершенством законодательства и в условиях дефицита финансирования нам ничего не остается, как предлагать более дешевые аналоги оригинальных ЛП, в ответ же мы получаем многочисленные жалобы граждан в связи с нежеланием принимать дженерики, – говорит Джамалудин Гаджиибрагимов.

Глава региона Владимир Васильев пообещал, что «порядок будет наведен. Дагестанцы будут получать все, что положено».

Екатерина Погонцева

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