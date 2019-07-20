«Ростех» намерен через продажу облигаций привлечь 30 млрд рублей на развитие санавиации

ГК «Ростех» через свою стопроцентную «дочку» АО «РТ-Финанс» намерена привлечь до 100 млрд рублей на реализацию гражданских проектов, выпустив биржевые облигации сроком обращения до 15 лет.

Первый выпуск ценных бумаг, предназначенный для продажи на московской бирже, уже зарегистрирован регулятором. Предполагается, что до 30% размещения, порядка 30 млрд рублей, будут инвестированы в проект по централизации санавиации – «Национальную службу санитарной авиации» (НССА).

Как подчеркнули в «Ростехе», это первый опыт госкорпорации по привлечению средств через размещение биржевых облигаций специализированной дочерней компанией: в госкорпорации рассчитывают, что ценные бумаги вызовут интерес у широкого круга инвесторов.

Проект по централизации санитарной авиации в ноябре 2017 года анонсировал глава авиакластера ГК «Ростех» Анатолий Сердюков. Первоначально предполагалось, что госкорпорация создаст единого федерального оператора службы санитарной авиации, а воздушные суда, оснащенные медицинскими модулями, будут поставляться регионам в «инфраструктурную ипотеку». Общий объем инвестиций оценивался в 35 млрд рублей, при этом средства должны возвращаться через включение в систему ОМС тарифа на медицинскую эвакуацию.

В январе 2018 года Владимир Путин дал добро на реализацию проекта, а в июле 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением наделил АО «НССА» статусом единого поставщика по контрактам на авиауслуги для нужд санитарной авиации. Согласно документу, стоимость услуг НССА заказчики будут рассчитывать на основании средневзвешенной цены летного часа, типовой контракт совместно разработают Минздрав и Минтранс.

АО «НССА» на 25% принадлежит входящему в ГК «Ростех» АО «Рычаг», на 75% – Фонду развития санитарной авиации, президентом которого является основатель группы компаний «Хели-Драйв» Иван Яценко. Финансовая отчетность компании не раскрывается. НССА уже работает по госконтрактам в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Свердловской, Новгородской областях и Республике Карелии.

В сентябре 2018 года дочерние компании ГК «Ростех» – АО «Вертолеты России», АО «НССА» и ООО «Авиакапитал-Сервис» – подписали контракт на поставку 104 вертолетов «Ансат» и 46 вертолетов Ми-8АМТ с медицинскими модулями для развития централизации санитарной авиации в России. Как рассказали тогда в «Ростехе», финансовое обеспечение проекта, а речь шла о 40 млрд рублей, возьмет на себя «Авиакапитал-Сервис», источник этих средств в госкорпорации уточнять не стали.

Первые машины в регионы отгрузили в феврале 2019 года. Подробнее про рынок санавиационных услуг – в исследовании Vademecum «Винты и вата».

Источник: Ростех

Фото: absoluttv.ru

vademec