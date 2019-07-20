AstraZeneca выплатит 230 бывшим сотрудникам 12 млн фунтов стерлингов компенсации

AstraZeneca прекратила разбирательство с сотрудниками проданной более двух лет назад производственной площадки. Компания согласилась выплатить 12 млн фунтов стерлингов компенсации при увольнении.

В 2016 году AstraZeneca в ходе оптимизации расходов продала свою площадку Avlon, расположенную недалеко от Бристоля, американской компании Avara за номинальную стоимость 1 фунт стерлингов. В феврале 2019 года Avara привлекла внешнее управление и выставила площадку на продажу.

Профсоюз Unite от лица 230 уволенных работников Avlon заявил, что AstraZeneca гарантировала выплату расширенных компенсаций в том случае, если в течение трех лет Avara обанкротится.

AsrtaZeneca оспорила такую интерпретацию соглашения, заявив, что по условиям продажи текущие выплаты выходных пособий лежат на Avara.

После давления со стороны Unite и членов британского парламента AstraZeneca согласилась выплатить 12 млн фунтов стерлингов расширенных выходных пособий своим бывшим сотрудникам.

В AstraZeneca утверждают, что и после продажи участвовали в судьбе завода Avlon, а саму сделку назвали «добросовестной». Решение о выплате было принято, когда в июле 2019 года стало ясно, что у Avara при банкротстве средств на компенсационный транш не хватит.

В Unite довольны решением AstraZeneca, однако считают, что сама сделка и банкротство Avara нуждаются в дальнейшем расследовании.

AstraZeneca – международная фармкомпания, занимающаяся разработкой и производством лекарственных средств для лечения рака, сердечно-сосудистых, неврологических и эндокринных заболеваний. Компания имеет представительства в более чем 100 странах мира. Продажи AstraZeneca за 2018 год составили $21 млрд, операционная прибыль – $3,38 млрд.

Источник: Telegraph

Фото: fiercepharma.com

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