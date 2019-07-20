Пять крупнейших производителей дженериков в мире

Спрос на генерические лекарственные средства растет во всем мире, и фармацевтические компании осознают их значительный потенциал. В ближайшее время прогнозируется рост мирового рынка дженериков на 8,7% в год, то есть в период с 2016 по 2021 гг. объем глобального рынка увеличится с 352 млрд долларов США до 533 млрд. Издание European Pharmaceutical Review подготовило рейтинг крупнейших производителей дженериков в соответствии с их доходами, полученными в 2018 году.

1. Teva Pharmaceutical Industries – 18,9 млрд долларов

Компания Teva, которая базируется в Иерусалиме, является ведущим мировым производителем дженериков. Компания, основанная в 1901 году, начинала как мелкооптовый продавец импортных лекарств. В 1980-е гг. Teva вышла на глобальный рынок, включая рынок США. В настоящее время штат фирмы насчитывает 43 тыс. сотрудников. В 2018 году Teva произвела 120 млрд таблеток, каждый девятый рецепт в США был выписан на препараты израильской фирмы.

Как отметил президент и главный исполнительный директор Teva Каре Шульц, в 2018 году началась реализация плана по реструктуризации бизнеса, но это не помешало достигнуть все поставленные перед компанией задачи. «За это время нам удалось сократить расходы на 2,2 млрд долларов, а в 2019 году экономия должна составить 3 млрд долларов по сравнению с базовым показателем 2017 года», — подчеркнул Шульц.

2. Mylan NV – 4 млрд долларов

Данная фармацевтическая компания работает более чем в 165 странах, в Mylan трудится около 35 тыс. человек. В портфеле фирмы более 7500 продуктов и 12 научно-исследовательских центров.

Компания была основана в 1961 году в Западной Вирджинии, в настоящее время она зарегистрирована в Нидерландах. Под брендом Mylan продаются не только дженерики, но и зарегистрированные, а также биоподобные лекарства. Большая часть продукции компании реализуется и производится в США. Благодаря поглощению ряда мелких игроков, Mylan превратился в одного из ведущих поставщиков генерических лекарств в мире.

3. Sandoz – 9,9 млрд долларов

Sandoz – подразделение по производству генерических и биоподобных продуктов Novartis. Компания со штаб-квартирой в Мюнхене объединилась в 1996 году с Ciba-Geigy, образовав тем самым группу Novartis.

Sandoz является одним из ведущих поставщиков биоаналогов и генерических антибиотиков в мире. В январе 2019 года компания объявила о получении сертификата Top Global Employer.

4. Sun Pharmaceuticals – 4 млрд долларов

Sun Pharmaceuticals со штаб-квартирой в Мумбаи предлагает более 2000 наименований продукции. Помимо того, что компания также является одним из ведущих производителей дженериков, она еще и производит ряд активных фармацевтических субстанций.

Sun Pharmaceuticals была основана в 1983 году, до 1996 года она продавала свою продукцию только в Индии, но в 1996 году вышла на мировой рынок. Компания сформировала портфель из 10 специализированных препаратов, пять из которых уже выведены на рынок. В Sun Pharmaceuticals ожидают, что дженерики станут ключевым фактором успеха в новом финансовом году.

5. Lupin Pharmaceuticals – 2,3 млрд долларов

Lupin Pharmaceuticals базируется в Мумбаи и является дочерней компанией Lupin Limited и одной из пяти крупнейших фармацевтических компаний в стране, что делает ее ключевым игроком в отрасли. Компания была основана в 1968 году, несмотря на то, что ее основным направлением являются дженерики, она также производит оригинальные лекарства и активные фармацевтические субстанции.

Исследовательская программа компании охватывает всю цепочку фармацевтических продуктов, отдел исследований и разработок Lupin Pharmaceuticals насчитывает 1400 сотрудников. По различным оценкам, продукция компании реализуется в 70 странах мира, в настоящее время Lupin Pharmaceuticals предпринимает попытки по выходу на американский рынок.

gmpnews