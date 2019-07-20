Биоаналоги препаратов Avastin® и Herceptin® поступили в продажу в США

Компании Amgen и Allergan объявили о поступлении в продажу в США препаратов MVASI™ (bevacizumab-awwb), биоаналога Avastin® (бевацизумаб), и KANJINTITM™ (trastuzumab-anns), биоаналога Herceptin® (трастузумаб).

MVASI™ – первый онкологический терапевтический биоаналог, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для лечения пяти типов рака: в сочетании с химиотерапией при метастатическом колоректальном раке, плоскоклеточном немелкоклеточном раке легкого, рецидивирующей глиобластоме, в сочетании с интерфероном-альфа при метастатическом почечно-клеточном раке и в сочетании с химиотерапией при персистирующем, рецидивирующем или метастатическом раке шейки матки.

KANJINTITM™ одобрен FDA для всех утвержденных показаний при применении Herceptin®: для лечения HER2-избыточно-экспрессирующего адъювантного и метастатического рака молочной железы и HER2-сверхэкспрессирующей метастатической аденокарциномы желудка или гастроэзофагеального перехода.

«Внедрение биоаналогов – важный шаг в расширении возможностей лечения HER2-положительных форм рака молочной железы, на которые приходится около 25% всех случаев заболевания данным видом рака, — говорит Паула Шнайдер, главный исполнительный директор Фонда рака молочной железы им. Сьюзан Г. Комен. – Будучи на страже интересов пациентов, мы работаем над тем, чтобы они были осведомлены о биологических аналогах и понимали, что данные одобренные FDA методы лечения столь же эффективны, как и оригинальные препараты».

«Несколько лет назад Amgen принял стратегическое решение инвестировать в создание глобального бизнеса биоаналогов, используя почти 40-летний опыт разработки и производства лучших в своем классе биологических препаратов», — напомнил, в свою очередь, Мердо Гордон, исполнительный вице-президент Amgen.

«После начала продаж ряда препаратов в Европе мы рады объявить о запуске продаж наших первых двух биоаналогов в США, которые обеспечат немедленную экономию для медицинских работников и пациентов. У нас есть еще несколько биоаналогов, которые в настоящее время готовятся к выводу на рынок», — отметил он.

Ожидается, что фактические затраты пациентов и поставщиков услуг на MVASI и KANJINTI будут ниже, чем при покупке препаратов по оптовым ценам в США (так называемая цена WAC), поскольку WAC не отражает предлагаемые скидки. Расходы пациентов будут варьироваться в зависимости от их страхового статуса. MVASI и KANJINTI будут доступны как оптом, так и в розницу.

На данный момент портфель Amgen включает в себя в общей сложности 10 биоаналогов, три из которых были одобрены в США.

gmpnews