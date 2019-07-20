Комиссия Минздрава отказала Eli Lilly во включении в перечень ЖНВЛП новой версии Хумалога

Профильная комиссия Минздрава не стала включать в перечень ЖНВЛП высококонцентрированную форму Хумалога (инсулин лизпро 200 МЕ) от Eli Lilly, однако онкопрепарат Цирамза (рамуцирумаб) американской компании в перечень попал.

Единогласно комиссия проголосовала за включение в перечень препарата Соликва СолоСтар (инсулин гларгин+ликсисенатид) от Sanofi. Это первая зарегистрированная в России комбинация инсулина и инкретина для лечения сахарного диабета 2-го типа.

В перечень вошли два препарата моноклональных антител для лечения астмы – Фазенра (бенрализумаб) от AstraZeneca, локализованный на мощностях «Р-Фарма», и Синкейро (реслизумаб) от Teva, пока в России не выпускающийся. Аналогичной разработке GlaxoSmithKline Нукала (меполизумаб) на прошлой комиссии в апреле 2019 года во включении в перечень отказали.

В ЖНВЛП также вошел Дупиксент (дупилумаб) для лечения бронхиальной астмы и атопического дерматита. Sanofi упаковывает препарат на собственном заводе в Орловской области, а к 2025 году планирует углубить локализацию до готовой лекарственной формы.

В перечень 12 ВЗН не были включены препараты для иммунной терапии рака, в том числе для лечения онкогематологических заболеваний: Опдиво (ниволумаб) от BMS и Китруда (пембролизумаб) от MSD. Комиссия в качестве аргумента привела возможный рост расходов по госпрограмме.

Китруда от MSD уже упаковывается на «Р-Фарме». Представитель BMS на заседании комиссии сообщила о планах по локализации производства Опдиво на мощностях «Фармстандарта». Оба производителя заверили, что объемы поставок их препаратов вырастут практически вдвое, чтобы удовлетворить потребность, возникшую в связи с реализацией программы борьбы с онкологическими заболеваниями.

Источник: Минздрав России

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