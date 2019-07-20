Производители лекарств и пациенты говорят на разных языках

Хорошо известно, что проблема несоблюдения режима терапии пациентами является ахиллесовой пятой фарминдустрии. Эффективные препараты не оказывают ожидаемого воздействия, поскольку больные их попросту не принимают или принимают неправильно по ряду очевидных причин, пишет Eyeforpharma.

Суть проблемы заключается в том, что фарма и пациенты вкладывают в понятие «соблюдение режима терапии» совершенно разный смысл. Создается впечатление, что стороны не понимают друг друга.

Сами пациенты считают, что причин несоблюдения режима терапии множество, и отрасль не всегда их осознает. Мэтт Иглз, страдающий от болезни Паркинсона, принимает лекарства всю жизнь и, как никто, видит разногласия между фармотраслью и пациентами в трактовке этого понятия. По его словам, фарма проводит по отношению к пациентам патерналистскую политику, заставляя их испытывать чувство вины. Для отрасли пациент нечто вроде непослушного ребенка, который вовремя не принял назначенные ему лекарства. Г-н Иглз уверен, что нельзя грести всех под одну гребенку, т.к. никто не знает организм пациента лучше, чем он сам.

Элли Эйлуин-Фостер, живущая с диагнозом «муковисцидоз», признает проблему несоблюдения режима терапии с точки зрения работника сферы здравоохранения, каковым она является. Но как пациент она утверждает, что в пациентском сообществе это понятие не прижилось.

Илья Дугин

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