Власти Канады опасаются дефицита лекарств из-за планов Президента США

Канадские власти протестуют против планов США разрешить своим гражданам покупать более дешевые лекарства в Канаде, опасаясь, что это приведет к дефициту, сообщает NASDAQ.

Администрация Президента США Дональда Трампа рассматривает возможность импорта ЛП из Канады, где они значительно дешевле, в целях борьбы с высокими ценами в США.

Еще в 2020 г. эксперты подсчитали, что если хотя бы 10% всех рецептов, выписанных в США, будут «отоварены» лекарствами из Канады, запасы лекарств в стране иссякнут в течение 224 дней.

Илья Дугин

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