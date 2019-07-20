BI расширяет линейку препаратов для лечения идиопатического легочного фиброза

Германская компания Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхайм»; BI) заключила соглашение с южнокорейской Bridge Biotherapeutics («Бридж Байотерапьютикс») на дальнейшую разработку и исследования экспериментального ингибитора аутотаксина BBT-877 у пациентов с фиброзирующими интерстициальными заболеваниями легких, включая идиопатический легочный фиброз (ИЛФ), сообщает FirstWord Pharma.

Общая цена соглашения потенциально может превысить 1 млрд евро (1,1 млрд долл.).

В настоящее время Boehringer Ingelheim продает препарат для лечения ИЛФ Ofev (nintedanib) более чем в 70 странах, включая США, ЕС и Японию. В 1-м квартале с.г. продажи Ofev выросли почти на 29%, составив 1,1 млрд евро (1,2 млрд долл.). В 2016 г. BI заключила соглашение о партнерстве с компанией Inventiva («Инвентива») для совместной разработки новых препаратов для лечения ИЛФ и других фиброзных заболеваний.

Bridge Biotherapeutics приобрела эксклюзивные глобальные права на BBT-877 у компании LegoChem Biosciences («ЛегоКем Байосайенсиз») в 2017 г. В январе с.г. FDA присвоило этой экспериментальной разработке статус орфанного препарата для лечения ИЛФ.

Татьяна Кублицкая

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