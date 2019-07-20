BMS и Bayer совместно проведут КИ комбинации Opdivo/Stivarga при колоректальном раке

Компании Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб»; BMS) и Bayer («Байер») заключили договор о совместном проведении клинических исследований (КИ) комбинации препаратов Opdivo/Stivarga у пациентов с микросателлитным стабильным метастатическим колоректальным раком (КРР), представляющим около 95% случаев этой формы рака; в договоре также участвует Ono Pharmaceutical («Оно Фармасьютикал»), партнер BMS, сообщает FiercePharma.

Условия договора не раскрываются, однако компании указали, что дизайн одного из КИ будет разработан для определения показаний к применению комбинации двух препаратов.

На настоящий момент Opdivo одобрен для лечения лишь небольшой популяции пациентов с КРР. Около двух лет тому назад FDA одобрило препарат для применения у пациентов с метастатическим КРР, характеризующимся высокочастотной микросателлитной нестабильностью (MSI-H), – редким типом опухоли, которая с низкой степенью вероятности может ответить на стандартную химиотерапию.

В компании BMS отметили, что в более широкой популяции пациентов с КРР монотерапия иммуноонкологическими препаратами продемонстрировала лишь ограниченную активность, поэтому высока потребность в дополнительных способах лечения, включая комбинированную терапию.

Stivarga одобрен к применению у леченых пациентов с распространенным КРР. Данный препарат также может выиграть при появлении нового показания.

Татьяна Кублицкая

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