«Фармимэкс» готов построить плазмоцентр в Чеченской Республике

Создать плазмоцентр в Чеченской Республике в рамках ГЧП предложила компания «Фармимэкс» в ходе визита ее делегации в Грозный. В случае достижения соглашения полученная плазма будет использована для производства российских препаратов крови на строящемся в Рязанской области заводе.

После обсуждения деталей возможного сотрудничества вместе с министром здравоохранения республики Эльханом Сулеймановым гости посетили Республиканскую станцию переливания крови. Плазмоцентр должен стать филиалом данного учреждения.

«Я дал поручение по созданию рабочей группы, которая проведет детальный анализ целесообразности реализации идеи, – заявил Эльхан Сулейманов. – По итогам этой работы нами будет принято решение».

Весной 2017 г. аналогичное предложение обсуждалось в Правительстве Северной Осетии. Представители «Фармимэкс» готовы были инвестировать 250-400 млн руб. и создать не менее 30 новых рабочих мест. Вице-президент компании Инга Нижарадзе рассказывала, что создание плазмоцентра даст Северной Осетии возможность участвовать в программе импортозамещения: многие препараты крови, для производства которых необходима плазма, сегодня импортируются. С тех пор никакой новой информации о решении властей республики относительно данного партнерства не поступало.

Напомним, что в планах ПАО «Фармимэкс» открытие десяти центров сбора плазмы крови по стране для поставки сырья на завод, который должен быть построен к 2025 г. в Рязанской области.

Екатерина Погонцева

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