На федеральный уровень могут перевести лекарственное обеспечение еще 19 орфанных заболеваний

Лекарственное обеспечение еще 19 орфанных заболеваний может перейти от регионов на федеральный уровень. Соответствующий законопроект разработан в Совете Федерации РФ. По словам авторов документа, исполнение закона потребует порядка 22 млрд руб. Об этом было объявлено на пресс-конференции в рамках фестиваля «Редкая жара», который состоялся в Астрахани 20 июля.

«Нами подготовлен законопроект о переводе лекарственного обеспечения еще 19 жизнеугрожающих высокозатратных орфанных заболеваний на федеральный уровень, – рассказал представитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области в Совете Федерации Александр Башкин. – По нашим оценкам, бюджету он обойдется примерно в 22 млрд руб. Сейчас обсуждаются два варианта реализации инициативы. Либо мы переводим нозологии в Федерацию поэтапно, начиная с 2020 г., либо «забираем» всех их у регионов сразу, но тогда с 2021 года».

По словам эксперта, это позволит не только сгладить неравенство, которое наблюдается в сфере доступности дорогостоящих лекарственных препаратов больным, проживающим в разных субъектах страны, но и заметно повысить эффективность бюджетных расходов. Сегодня стоимость одних и тех же медикаментов сильно разнится от региона к региону. Централизация закупок позволит получить более привлекательную цену от поставщиков и фактически получить больше препаратов на ту же сумму денег и исключить коррупционный фактор.

Ранее данную инициативу одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Екатерина Погонцева

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