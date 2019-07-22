АСНА ищет партнеров в Гонконге

22 июля в бизнес-отеле Kerry в центре Гонконга начала работу конференция международных производителей лекарств, БАД, изделий медицинского назначения, средств поддержания здоровья и красоты с представителями организованного фармацевтического и кометологического ритейла.

Российская делегация была представлена руководителями АСНА Александром Кондратьевым и Александром Шишкиным. Они отметили, что АСНА продолжает активно развиваться не только как закупочный и маркетинговый союз большого числа среднеразмерных аптечных сетей России и бывшего СНГ, но и как стремительно набирающий обороты и расширяющий свой портфель заказчик продукции СТМ.

«Это направление является одной из основных наших точек роста. Оно позволяет нашим партнерам улучшать показатели маржинальности и в то же время формировать уникальное товарное предложение для своих покупателей», – отметил Александр Кондратьев. – Учитывая наших партнеров за пределами России мы перешагнули отметку в 10 тысяч аптек и это позволяет нам разговаривать с производителями лекарств и парафармацевтической продукции на равных. Мы ищем новых иностранных производителей, желающих войти на российский рынок».

«Также важно учесть, что АСНА готовится к достаточно быстрому открытию легального бизнеса интернет-аптек. И здесь ассортиментное предложение наших партнеров и нас должно быть особенно широко и в то же самое время уникально», – подчеркнул Александр Шишкин.

Представители российского фармацевтического ритейлера также ознакомились и проанализировали опыт работы в юго-восточном азиатском регионе одного из самых крупных игроков аптечной розницы – сети Watsons.

Всего в рамках рабочей программы конференции, организованной компанией-оператором Stamegna, ритейлеры встретятся с более чем двадцатью представителями производственных компаний из одиннадцати стран мира.

В конференции принимает участие «Фармацевтический вестник».

Фото: Герман Иноземцев

Герман Иноземцев

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