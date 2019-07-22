Предприниматель заплатит полмиллиона рублей штрафа за торговлю контрафактной «Лирикой»

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковое требование территориального органа Росздравнадзора о привлечении к административной ответственности ИП Ирину Бойко. Она оштрафована за хранение и продажу контрафактного препарата «Лирика».

В марте этого года в аптеке индивидуального предпринимателя в Краснодаре гражданин без рецепта приобрел шесть капсул препарата «Лирика 300 мг» на сумму 900 руб., после чего передал свою покупку сотрудникам полиции. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на блистере не указана серия и что товар не имеет вторичной (потребительской) упаковки. Таким образом реализуемая «Лирика» обладает признаками контрафактного лекарственного средства.

В июне этого года ИП уже привлекали к ответственности за нарушение той же статьи КоАП РФ в связи с продажей четырех капсул контрафактной «Лирики». Тогда г-жу Бойко оштрафовали на 100 тыс. руб. 364 упаковки изъятых в аптеке таблеток были направлены на уничтожение.

Учитывая повторность совершения однородного административного правонарушения, в этот раз суд назначил более суровое наказание: штраф в полмиллиона рублей.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Екатерина Погонцева

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